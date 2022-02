Millonarios empató 0-0 ante Envigado, en partido por la cuarta fecha de la Liga Colombiana I-2022 que se jugó en el Poliderpotivo Sur. Las alarmas comienzan a encenderse en el equipo azul ya que hay un dato que preocupa a toda la hinchada embajadora y al que Alberto Gamero comienza a hacer énfasis.

El entrenador Alberto Gamero optó por formar con Diego Herazo como único nueve y detrás de él aparecía David Silva como eje en las ideas de mediapunta, por las bandas estaba Daniel Ruiz por derecha y el canterano Carlos Gómez por izquierda, un ataque rápido y con sorpresa que daría opciones claras de gol.

Pero las cosas fueron muy diferentes durante los 90 minutos, solo un remate al arco, que fue el que pegó en el palo por parte de David Silva, se convirtió en la posibilidad más clara de gol. Hubo otra, un potencial cabezazo en el área que Ricardo Márquez no pudo enganchar bien y lo tiro desviado.

Ante esto, las cosas comienzan a preocupar en Millonarios, pues solo ha marcado un gol en cuatro partidos jugados, es decir tres encuentros consecutivos sin anotar: contra Atlético Bucaramanga (0-0), Atlético Nacional (0-2) y ahora Envigado (0-0). Un dato que no deja de preocupar y que ya le llamó la atención a Alberto Gamero.

"Me preocupa que no definamos, pero las opciones de gol las creamos y eso no es fácil, ellos tienen que tener tranquilidad a la hora de tomar esa decisión del gol, pero este equipo llega y tiene volumen de ataque, con laterales que salen”, afirmó Alberto Gamero en rueda de prensa.