Destrozan a Millonarios por no prestar a Óscar Cortés a la Selección Colombia

Millonarios finalmente hizo oficial su decisión de no prestar al delantero Óscar Cortés a la Selección Colombia para el Mundial Sub 20 que se disputará en el Argentina, lo que ha motivado que le están lloviendo todo tipo de críticas, algunas de alto calibre contra el club capitalino, cuestionamientos que no solamente viene por parte de los hinchas de la 'tricolor', sino que de la prensa.

"Millonarios FC informa que, después de haber conversado con el jugador y teniendo en cuenta los objetivos deportivos del semestre que son buscar el título de Liga y avanzar de fase en Sudamericana, considera que Óscar Cortés es fundamental en la obtención de estos por lo cual debe permanecer en Millonarios", fue el comunicado que publicó el club 'azul' en sus redes sociales.

Pues ante la confirmación, las críticas a Millos han sido muy fuertes, en donde la gran mayoría de mensajes son catalogados de no pensar en el sueño del futbolista, egoístas y hasta de "burros" han catalogado a la dirigencia del club por no permitirle al atacante que dispute el torneo juvenil más importante de selecciones.

Cabe recordar que además de la intención de Millonarios de mantener a Cortés para la fase final de la Liga Colombiana, otra de las razones que tendría el club no ceder al jugador, sería que ya tendría todo acordado para venderlo al Lens de Francia.

Aquí algunos de los duros comentarios contra Millonarios: