La noticia no cayó bien en los hinchas del conjunto ‘embajador’.

Millonarios es uno de los equipos que más ha vendido jugadores al exterior en los últimos años. El trabajo de la cantera por parte del entrenador Alberto Gamero ha venido dándole los resultados esperados a los directivos del club. Temporada a temporada se conocen nuevos jugadores que figuran en el primer equipo, terminan jugando en el exterior.

Este sábado se conoció que otro jugador que hizo procesos en las inferiores firmó por el Flamengo de Brasil, algo que no gustó en los aficionados, pues nunca se vio con los mayores y más siendo una posición en la que muchas veces el equipo se ha visto quedado.

Según información de Mundo Millos, medio partidario del conjunto bogotano, “Samuel Bello alcanzó a hacer proceso de divisiones menores con Millonarios jugó la Libertadores Sub20 en 2022. Es lateral derecho y hace unas semanas firmó con Flamengo de Brasil”.

Inmediatamente, los hinchas se mostraron molestos y lo expresaron en redes sociales: “les recuerdo q Gamero solo tiene ojos para perlaza por ambos lados y por eso no le da ni la oportunidad de subir pelados en esa posición no traerlos esto se ve como los cinco torneos anteriores juega bonito pero no gana títulos pero si vende extremos eso sí para eso lo trajeron”.