Alberto Gamero explotó y comentó sin reparos que no teme irse de la dirección técnica de Millonarios. Actualmente, el entrenador mantiene al club azul en la primera posición de la Liga II-2022 y es semifinalista de Copa Colombia. Incluso, en el entorno 'Embajador' se ilusionan con el doblete.

Además, que el proceso que ya acumula con Millonarios le ha dado un gran lugar en el fútbol colombiano, pese a no ser campeón todavía. Vale resaltar que el contrato del técnico samario está hasta el 31 de diciembre de 2023. Alberto Gamero vive un buen presente, que ilusiona a los hinchas embajadores.

Pese a eso, Alberto Gamero explotó por una pregunta que le hicieron en plena rueda de prensa, prácticamente una cuestión que a cada rato le hacen al técnico de Millonarios. El entrenador pide que lo esperan hasta noviembre y ahí se van mirando las cosas hacia el 2023.

“Lo único que le pido por lo menos a ustedes (periodistas) y la afición es que me esperen hasta noviembre. Si en noviembre no soy campeón y tengo que irme, me voy, pero es que todo el año con la misma pregunta, que Dios mío, que yo ya ni sé qué contestar", dijo Alberto Gamero en rueda de prensa.