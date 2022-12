Millonarios quedó eliminado de la Liga Colombiana y no disputará la final de fin de año luego de no ganarle a Santa Fe en la última fecha de los cuadrangulares. Alberto Gamero hizo un balance de lo que fue el 2022 y afirmó que no fue un fracaso, que se quedaron con la Copa y que tenían todo para ir a la otra final, pero que no se le dio.

“No lo vayan a tomar como excusa, pero hoy había una cancha en la que no se podía jugar bien al fútbol, nosotros colocamos a un equipo para intentar jugar bien y Santa Fe puso a un equipo para no dejarnos hacerlo, ellos tienen a 3 volantes de marca y nosotros a dos 10 y a un interior, intentamos y planificamos para jugar en la mitad de la cancha pero veía que no se podía”.

Sobre el equipo que empató ante Santa Fe no lo criticó y destacó su trabajo, además, habló del partido entre Junior y Pereira en Barranquilla: “hace tres días jugamos un partido con la misma cancha, todos somos seres humanos, no le critico nada a mi equipo, salimos a ganar, Santa Fe, por momentos, intentó ganar su partido. A lo último, uno nunca puede depender de nadie, pero dependíamos de un resultado en Barranquilla y sorpresivamente veo que Pereira gana 0-2, cuando hace como 20 años no ganaba allá, todo esto es fútbol”.

Sin embargo, no escondió la tristeza que le dio por no cumplir el mayor objetivo: “hoy la tristeza le amarga a uno, queríamos ir a la final, darle eso a la hinchada, vamos a salir con la frente en alto, hoy completamos 62 partidos en el año y me parece que la campaña es buena”.

Cuando le preguntaron sobre fracaso, el entrenador expresó: “¿Fracaso? No conozco esa palabra, no me gusta, fracaso es el que no intenta trabajar. Hoy no fuimos a la final no porque nos faltaran jugadores, eso sí lo tengo claro, somos de los equipos más goleadores del FPC, estamos entre las defensas que menos goles recibieron, yo con este grupo estaba convencido”.

Por último, se refirió a las bajas que tuvo y los refuerzos para el otro año: “ahora no es decir que un jugador nos hizo falta, teníamos un equipo para pelear, hoy lo demostramos, teníamos un equipo para ir nuevamente a la final. Cada año hay que traer jugadores y lo más seguro es que lo vayamos a hacer. Pecamos, cometimos errores, pero a este equipo lo veía con una motivación grande y hoy se nos escapa, igual felicito al grupo porque siempre salió a buscar los partidos”.



Cerró hablando sobre el balance del 2022 “no se puede decir que fue una campaña excelente porque nos faltó este título, conseguimos la Copa, peleamos hasta el último minuto para ir a la final, pero no se pudo, tenemos 91 puntos en la reclasificación, se hizo una campaña buena, tuvimos jugadores en la selección, intentamos que el equipo jugara bien. Vamos a seguir corrigiendo y mejorando”.