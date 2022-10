Daniel Ruiz no tuvo un buen partido en la derrota de Millonarios ante Deportivo Pereira y las redes sociales no le perdonan.

El volante Daniel Ruiz no tuvo un buen partido en la derrota de Millonarios ante Deportivo Pereira, que dejó al equipo azul muy preocupado de cara a la clasificación a las finales de la Liga Colombiana II-2022. El partido terminó 1-0 a favor de los visitantes, que también ven opciones de meterse a los cuadrangulares semifinales.

Y es que Millonarios ya acumula seis partidos sin ganar, lo que por supuesto enciende las alarmas, pasó de tener gran ventaja en la Liga a ver cómo se le acaban los ahorros y obligado a ganar el próximo juego para ingresar a los cuadrangulares de una buena vez.

Uno de los señalados de esta mala racha de Millonarios es Daniel Ruiz, el jugador más caro del fútbol colombiano actualmente y que no ha vuelto a brillar en los últimos partidos. Las redes sociales no le perdonan nada al volante ofensivo y las críticas, principalmente de hinchas azules, no se han hecho esperar.

Le caen críticas a Daniel Ruiz tras la derrota contra Pereira