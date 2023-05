La controversia que se ha generado por el anuncio de Millonarios de no ceder al delantero Óscar Cortés a la Selección Colombia Sub 20 para que dispute el Mundial no para, ya que desde diferentes frentes han cuestionado la actitud tomada por el club bogotano, la cual afectaría no solamente a la 'tricolor', sino que al futbolista.

El motivo que dio Millonarios para no prestar a Cortés, es que lo necesita para poder disputar las fases finales de la Liga Colombiana, en donde la intención del club es conseguir el título, pero además, otro motivo sería que ya lo tiene vendido al Lens de Francia, por lo que no querría arriesgar al atacante.

¿Cuál sería el deseo Óscar Cortés?

Según contó el periodista del canal 'DSports', Carlos Villamil, el deseo de Cortés es el de jugar el Mundial con la Selección Colombia, situación que también desean desde el entorno del futbolista, por lo que quedaría evidenciado que la decisión no prestarlo sería netamente de Millonarios, que no contaría con el deseo del jugador.

"Hablé con el jugador y con el entorno de él y la disposición principal era la Selección Colombia. Ahora, se le viene un problema a Alberto Gamero. ¿Cómo gestionará a alguien que tenía un deseo distinto al del club?", dijo Villamil en su cuenta de Twitter.

De momento, esto podría ser un problema para el técnico Alberto Gamero, que tendría que ver cómo maneja al jugador mientras se esté disputando la Copa del Mundo. Cabe recordar que Cortés fue incluido en la lista premilinar de convocados al Mundial que se llevará a cabo en Argentina.