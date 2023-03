"No le tengo miedo a Mineiro", referente de Millonarios sobre la Libertadores

Millonarios buscará sacar ventaja en el juego de ida de la Copa Conmebol Libertadores por la tercera fase previa ante Atlético Mineiro de Brasil, duelo en el que no parte como favorito, pero en el que tienen la confianza de poder lograr un buen resultado que los deje cerca de la fase de grupos del torneo continental.

Previo al importante compromiso, habló uno de los futbolistas que pasó por Millos y es un histórico para la institución, Óscar Eduardo 'Pájaro' Juárez, el cual se mostró confiado con lo que pueda hacer el conjunto bogotano y afirmó "no le tengo miedo a Mineiro", en una entrevista para Antena 2.

Además, Juárez resaltó que será un duelo de once contra once e hizo énfasis en lo que fue la pasada llave de los brasileños, en donde indicó que "la presentación de Mineiro contra Carabobo no fue muy buena".

El duelo de ida entre Millonarios y Atlético Mineiro se disputará este miércoles 8 de marzo, a las 7:30 PM, en el estadio el Campín de la ciudad de Bogotá.

Cabe recordar que el ganador de esta llave, ingresará a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el perder también estará en la fase de grupos, pero de la Copa Conmebol Sudamericana.