Daniel Ruiz, uno de los jugadores mejor cotizados de Colombia, estaría muy cerca de dar el salto desde Millonarios al fútbol del exterior. En la exigente Liga de Brasil tantean al volante bogotano y su nuevo destino sería el poderoso Santos de Brasil, club en el que Pelé hizo historia, uno de los mejores jugadores del mundo.

Actualmente, Daniel Ruiz entrena y se mentaliza con Millonarios para disputar la Liga Colombia I-2023, y tratar de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. No hay duda que para cumplir estos objetivos en el equipo azul, el talento del volante ofensivo será fundamental. No deja de ser una baja sensible.

Desde Brasil aseguran que Daniel Ruiz es uno de los jugadores que Santos tiene en la mira, incluso también planean ir por Lucas Lima, para reforzar el ataque y calmar un poco los ánimos en el club brasileño, tricampeón de la Copa Libertadores. Este jugador está tasado en 4.5 millones de euros en Transfermarkt.

No es la primera vez que desde Brasil buscan a Daniel Ruiz, en meses pasados fue Botafogo el que intentó ir por Daniel Ruiz, pero los números no convencieron. Según la periodista Salomé Fajardo, Santos busca al volante bogotano en una transferencia que no sería para nada fácil.