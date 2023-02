Daniel Cataño, víctima de una agresión física por parte de un hincha del Tolima que se metió al terreno de juego, recibió tres fechas de suspensión parte de la Dimayor que argumentó una “conducta incorrecta frente a los adversarios u otras personas que no sean oficiales de partido” había sido citado por la Dirección de Justicia de Ibagué, cita a la que no llegó el jugador de Millonarios.

El ‘10’ del cuadro ‘embajador’ tenía que ir a declarar el pasado viernes 17 de diciembre sobre las 9:00 p.m. por la reacción que tuvo al perseguir y empujar a Alejandro Montenegro, el agresor y causante de todos los problemas derivados en el Manuel Murillo Toro.

“sírvase comparecer ante la Inspección Octava Municipal de Descongestión de Policía, localizada en la Casa de Justicia de Ibagué, la cual está ubicada en la carrera 2 sur con calle 100 Esquina, barrio La Esmeralda de Ibagué”, se leyó en el comunicado por parte de la administración municipal.

Se conoció que Cataño no se presentó ya que la citación no estaba dirigida directamente al jugador, sino al club, por lo que la institución hizo caso omiso y no le traslado la información al futbolista argumentando que no está en la obligación de notificar requerimientos de este tipo.