Sergio Goycochea fue uno de los grandes porteros que pasó por Millonarios y se ganó el cariño de la afición del equipo capitalino, la cual lo recuerda con mucho cariño y no olvida las grandes actuaciones que tuvo vistiendo la camiseta del 'embajador'.

Uno de los grandes deseos de la afición de Millos, es poder ver a Radamel Falcao García jugando algunos partidos con el equipo 'azul', ya que el histórico delantero ha expresado ser hincha del cuadro bogotano.

Sobre el tema le consultamos a Goycochea en una entrevista que nos dio a Bolavip Colombia, allí le dijo a Radamel que no se puede privar de esa gran posibilidad, porque el afecto de la gente es algo que quedará para siempre.

“Si está medianamente convencido, no se puede privar de esa posibilidad. Con el tiempo las demostraciones de afecto borran cualquier campeonato. Esa relación de afecto con la gente no se borra, lo otro es estadística, es lindo, es hermosa, te preparas, entras y te cuidas para ser campeón. Pero el afecto genuino de la gente no se logra fácilmente, a veces es más difícil que cualquier campeonato”, dijo quien fuera subcampeón del mundo con Argentina.

Aquí el video con las palabras de Goycochea a Falcao: