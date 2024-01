Millonarios sufrió una derrota en el duelo de ida por la final de la Superliga Colombiana ante el Junior de Barranquilla, compromiso en el que quedaron evidenciadas muchas falencias en el conjunto bogotano, no solamente en lo futbolístico, sino que también en la cantidad de alternativas que tendrá disponible el entrenador Alberto Gamero.

Precisamente sobre esto último, se refirió el técnico del ‘embajador’ en la rueda de prensa, tras terminar el juego, allí Alberto fue consultado sobre las variantes que tiene en el banco de suplentes, especialmente en el ataque, de cara a lo que serán los campeonatos locales, pero también la Copa Comebol Libertadores, torneo en el que tendrá una alta exigencia por los rivales.

“Es un tema que a la medida que se va evaluando, lo vamos trabajando. No me voy a cruzar de brazos esperando un extremo, teniendo algunos ahí. Son nuestros y tienen que mejorar. Me parece que hoy no hicieron un mal partido. Beckham y Paredes tuvieron llegadas en el primer tiempo, fueron incisivos”, dijo Gamero, mostrando confianza por los jugadores que tiene.

Pero posteriormente, no ocultó su preocupación por la corta nómina y abrió a puerta para la llegada de nuevos jugadores, siempre y cuando cumplan con lo que él necesita: “Nosotros tenemos cupos para ver si puede llegar un extremo. No vamos a cerrar la puerta. Si vemos la posibilidad y conseguimos uno que va a ser mejor que lo que tenemos o nos va a dar una mano, bienvenido sea. En ningún momento hemos dicho que no van a llegar más jugadores. Lo que sí he dicho es que no vamos a traer por traer”.

Alberto Gamero terminó preocupado

Otro tema que no ocultó el técnico de Millonarios fue su preocupación por lo que mostró el equipo, especialmente en el segundo tiempo, en donde se vieron muy superados por el Junior, tanto que fue el arquero Álvaro Montero el que salió figura y evitó que el resultado fuera amplio, por lo que el ‘azul’ deberá revertir solamente un gol en su estadio.

“Preocupación hay por todo, por todo. No fuimos claros en el momento de llegar al tercio ofensivo. Ahí es donde la toma de decisiones la hacemos mal. Eso lo tenemos que mejorar, mejorar la definición y el volumen de ataque. Voy a mirar el video y sacaremos las conclusiones”, dijo el técnico del ‘embajador’, que también resaltó algunos aspectos positivos de su equipo en la primera tarde.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta de la final de la Superliga?

El duelo, que definirá al campeón de la Superliga Colombiana 2024, se disputará el próximo miércoles 24 de enero a las 8:00 PM, compromiso que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, escenario en el que se espera un apoyo masivo por parte de los aficionados de cuadro ‘azul’, que deberá darle vuelta al 0-1 en contra.

