Se encienden las alarmas en Millonarios: se lesionaron tres jugadores vs. Bolívar

Ingresaron Santiago Giordana, Daniel Giraldo y Ricardo Rosales. La situación no deja de preocupar, pensando en los próximos compromisos de Millonarios, en la Liga Colombiana y Copa Libertadores.

Lastimosamente, a Millonarios le ha tocado realizar tres cambios por obligación. Reaparecieron las molestias musculares en el ‘Embajador’ y se activaron las alarmas. El primero en caer fue Leonardo Castro en la primera parte por una lesión en el hombro y luego, para el segundo tiempo, se retiró Stiven Vega también por molestias musculares. Minutos después, el lateral Sander Navarro no pudo más y también abandonó el terreno de juego.

Millonarios juega por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Bolívar de La Paz en el estadio El Campín de Bogotá. El equipo azul está obligado a ganar debido a sus más recientes resultados, que no han sido buenos, además del contexto de la tabla del grupo E, donde no puede ceder más terreno, pues corre el riesgo de quedar eliminado. Un gol de Andrés Llinás mantiene la ilusión ante los ojos de su hinchada.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.