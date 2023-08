Alberto Gamero se ha convertido en pieza fundamental para este Millonarios que bajo su mando ya sumó dos títulos y tres finales. El actual campeón de Liga y Copa no ha resuelto su futuro con el club, aunque su contrato vence hasta diciembre donde espera ya haber celebrado otro título en Colombia.

Mucho se ha rumorado sobre una posible salida del club, incluso se ha dicho que la falta de refuerzos para afrontar la Copa Libertadores en 2024 sería una de las razones, pero el entrenador decidió dejar clara la situación. Indicó que, durante el viaje a Bucaramanga para la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, habló con el presidente, Enrique Camacho.

“Ahí estamos, pero estamos bien. Ayer tuve otro dialogo con el presidente Enrique Camacho que viajó a Bucaramanga. No creo que va a haber ninguna clase de problemas. Mi contrato no termina mañana, ni este mes. Mi contrato termina hasta el 15 de diciembre. No hay desespero por eso”, dijo Alberto Gamero.

Además, dejo ver que lo que le han ofrecido en el club es bueno, por lo que están cerca de cerrar la renovación: “esto no termina en octubre ni en noviembre, solo hasta diciembre, pero no hay prisa para eso… Es bueno (lo que le han ofrecido), han tenido consideración, hay unas cositas que tengo que hablar”.