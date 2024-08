Luego de un par de semanas de descanso, Millonarios vuelve a la acción en la Liga colombiana y lo hará para visitar a Águilas Doradas en Sincelejo. Previo a ese partido, Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación y entregó un parte positivo sobre los lesionados. El equipo recuperó varios jugadores, pero el DT confirmó dos novedades sobre Radamel Falcao que son poco alentadoras para los hinchas.

En primer lugar, el Tigre no entró en convocatoria para el partido contra Águilas Doradas, el próximo domingo 25 de agosto. El cuadro Embajador se desplazará a Sincelejo con la ausencia de su delantero estrella. Falcao no recibió el alta médica, ya que continúa su proceso de recuperación tras sufrir una fractura en su mano derecha. Dicha rehabilitación se extendería por una semana más, lo que lo sacaría también del partido vs. Patriotas.

¿Radamel Falcao se pierde el partido con Millonarios en Villavicencio?

Debido a la realización del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, Millonarios no podrá jugar su duelo de local ante Patriotas en El Campín de Bogotá. Por esa razón, buscaron una nueva plaza y confirmaron que ese partido lo jugará en el estadio Rey Pelé (Bello Horizonte) en la ciudad de Villavicencio. Algo que generó mucha expectativa en esta región, por la posibilidad de ver jugar a Radamel Falcao en este escenario. Aquí es donde habitualmente juega Llaneros en la segunda división.

Sin embargo, quien puso la duda sobre la presencia de Radamel Falcao en Villavicencio fue Alberto Gamero. De momento, la fractura en su mano lo tiene afuera de ese juego. El Tigre no se desplazaría con el resto de equipo al departamento del Meta: “Tengo entendido que Falcao no estará ante Patriotas, está trabajando mucho y por su profesionalismo tiene en mente que la parte física la puede hacer”, expresó el DT.

Exámenes el 26 de agosto… ¡La esperanza de Millonarios!

De momento, Radamel Falcao continuará bajo un estricto programa de recuperación para conseguir el aval médico. El Tigre quiere volver a jugar cuanto antes, para seguir ganando ritmo de competencia. A pesar de la lesión, ese tiempo de rehabilitación le ha funcionado para seguir con su trabajo de adaptación física. El próximo lunes, 26 de agosto, tendrá nuevos exámenes y de eso depende que pueda estar en Villavicencio con Millonarios. El partido contra Patriotas en el estadio Rey Pelé está programado para el 1 de septiembre.

“Está trabajando sin contacto porque no queremos que alguien lo toque o le metan un balonazo. Está trabajando a la par, no sé con Patriotas si estará. El lunes seguro tenemos dictamen con médicos y valorarán qué hacer”, concluyó Alberto Gamero.

