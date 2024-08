El partido de Millonarios en el que Radamel Falcao García estaría de vuelta

Eso quiere decir, que en definitiva, Falcao García estaría de vuelta en el partido contra Once Caldas, que se jugará en condición de visitante, tentativamente el próximo 8 de septiembre. Se cree que para este compromiso, Radamel ya estará recuperado en su totalidad de la fractura.

“Tengo entendido que Falcao no estará ante Patriotas, está trabajando mucho y por su profesionalismo tiene en mente que la parte física la puede hacer”, dijo Alberto Gamero sobre la posible ausencia de Radamel en el partido que se disputará en Villavicencio. Seguramente, esta decisión podría tener modificaciones, teniendo en cuenta los exámenes de la próxima semana.

Por otra parte, el técnico Alberto Gamero, en rueda de prensa, no dio alentadoras palabras sobre Falcao y omitiendo su baja contra Águilas Doradas, también dejó en el aire una posible ausencia contra Patriotas Boyacá, juego que se disputará el próximo 1 de septiembre en Villavicencio.

No son buenas noticias de Radamel Falcao García en Millonarios. El ídolo azul y de la Selección Colombia, sufre una fractura que aún lo tiene en el departamento médico. ‘El Tigre’ espera recuperarse lo más pronto posible, volver a los entrenamientos y regresar a las convocatorias del técnico Alberto Gamero.

