Millonarios ha iniciado con el pie izquierdo los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, cayendo como visitante ante Junior de Barranquilla. Fue un partido que acabó con los jugadores del ‘Embajador’ abordando a los árbitros por sus decisiones, pero el entrenador, Alberto Gamero le ha dado la derecha al colegiado, Carlos Betancur.

Luego de un ‘todos contra todos’ complicado para Millonarios, los cuadrangulares no inician de la manera esperada. El equipo cayó ante Junior en un encuentro en el que no faltaron las polémicas. Los ‘Azules’ salieron de la cancha totalmente furiosos.

Fueron varias las decisiones arbitrales que llevaron a esta situación. El penal concedido a Carlos Bacca para el 2-0 parcial fue polémico, así como la decisión de no revisar un supuesto penal que favorecía al equipo visitante. Esto llevó a una lluvia de críticas contra Carlos Betancur.

Gamero defendió al árbitro

Luego de la derrota en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación. El entrenador no quiso entrar en discusiones por el arbitraje y mostró su preocupación por las posibles sanciones que le puedan caer al plantel.

“La última jugada, yo no tengo ojímetro para eso, yo no voy a buscar a mis jugadores tengan la razón o no, no podemos pensar en que podamos salir expulsados de ninguna manera, a lo mejor ellos ‘calientes’ no saben lo que puede repercutir una expulsión, pero yo sí sé cómo nos puede afectar. El árbitro hizo lo que tenía que hacer, terminó el partido y ya se piensa en el próximo. La equivocación que hizo mi grupo fue ir a buscar el árbitro” dijo el entrenador.

Análisis general del partido

Gamero consideró que Millonarios estuvo metido en el partido en el primer tiempo. “Hablar de una superación, yo creo que es decir que Junior jugaba solo en la cancha y me parece que por lo menos en el primer tiempo tuvimos opciones como Junior. En el segundo tiempo, con el marcador Junior está más tranquilo y nosotros por intentar un empate, nos descubríamos atrás. Las opciones claras las tuvo Bacca. Igual quisimos competir, buscar el empate y llegar e indudablemente que Junior se defendió bien“.

“No fue que Junior nos quitó el balón, le regalamos el balón, porque hubo muchos pases malos. En el segundo tiempo Junior se acomoda mejor, si no vimos a ese Millonarios de las fechas anteriores, tampoco es que haya sido un Millonarios desconocido, por momentos hicimos las cosas bien, por momentos Junior nos obligó a defendernos y tuvo sus opciones de gol. Son partidos de finales y se pudo empatar. Junior ganó y ganó bien” fue la autocrítica del DT.