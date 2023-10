Álvaro Montero es uno de los arqueros que más se ha destacado en los últimos años en el fútbol colombiano, tanto vistiendo la camiseta del Deportes Tolima, como actualmente con Millonarios, en donde es figura, pieza fundamental para el entrenador Alberto Gamero y muy querido por parte de los aficionados del cuadro bogotano.

Gracias a sus buenas actuaciones, viene siendo parte desde hace un buen tiempo a los procesos de la Selección Colombia y está convocado para la próxima doble jornada (3 y 4) de la Eliminatoria, en donde deberá seguir trabajando para poder ganarle el puesto a Camilo Vargas, quien ha venido siendo el golero titular de la ‘tricolor’.

Montero habló de lo que ha sido su carrera en una entrevista para el programa ‘F90’ del canal ESPN, pero también de los sueños que tiene de cara al futuro, en donde confesó que uno de sus objetivos es poder llegar al fútbol de Europa y hasta indicó cuál es el club en el que siempre ha deseado jugar, que es el Manchester United.

“Me veo jugando en Europa, el sueño nunca se me ha limitado, siempre he tenido las ganas de jugar allá que es donde están las mejores ligas y el mejor nivel de competitividad, pero siempre siendo realistas, sabiendo que las posibilidades para un arquero en el mercado se reducen y hay que estar preparados por si se presenta la posibilidad y si no seguir trabajando para buscarla. Siempre he soñado con jugar en el Manchester United”, dijo Álvaro.

Los números de Álvaro Montero en Millonarios

El arquero guajiro llegó en el año 2020 al club ‘embajador’, allí ha disputado hasta el momento 87 partidos, en donde ha logrado un título de la Copa Colombia y otro de la Liga Colombiana, hecho por el que se ha ganado el cariño de los aficionados del conjunto bogotano, los cuales esperan su continuidad por mucho tiempo.

En la actual Liga, Montero ha jugado 13 partidos, logrando tener 43 atajadas, 9 atrapadas y un puñetazo, números con los que se ha afianzado como una de las piezas más importantes del equipo que dirige Alberto Gamero, los mismos que lo tienen en la convocatoria de la Selección Colombia para los juegos de Eliminatoria.