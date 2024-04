Luego de vencer a Junior en Bogotá, Millonarios mira la tabla de posiciones y es imposible no ilusionarse.

Ya en la segunda parte, Leonardo Castro volvió a marcar nuevamente de cabeza. Gran centro de Daniel Cataño y en el segundo palo, sin marca alguna, cabeceó para derrotar otra vez a Mele, quien ya había salvado a Junior de Barranquilla en muchas ocasiones. Emerson Rivaldo continuó con el tercer tanto y pese a que el visitante descontó, no le alcanzó para igualar el marcador. Triunfo y 7° posición en la tabla que ilusiona a la hinchada.

El árbitro explicaba qué era lo que pasaba, pero los jugadores seguían protestando muy enfadados, pues ya la jugada no podía ser revisaba debido a que ya había gol y más acciones luego de la falta. El partido se reanudó, pero con mucha tensión, y ahí se realizó la polémica protesta del visitante.

Era el partido que había que ganar, no se podía ni siquiera empatar, pues con la victoria, superaba a un rival directo por la clasificación. Millonarios estaba totalmente enfocado en la victoria, más allá de la polémica y las protestas del Junior por el gol de Leonardo Castro en la primera parte. Esa situación le fue suficiente para meterse mucho más al partido y aprovechar el disgusto del rival.

Leonardo Castro fue la figura del partido al marcar doblete y ser el hombre gol de este equipo azul que no se cansa de soñar. Millonarios le pudo hacer frente a la polémica y la fuerte protesta de Junior, y le cobró con goles y dejándolo al borde del abismo en la tabla de posiciones. El club barranquillero descontó con Carlos Bacca y Marco Pérez, pero no le alcanzó para al menos empatar en Bogotá.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.