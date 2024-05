Millonarios no la ha pasado bien este semestre en el Fútbol Colombiano, los resultados y el nivel de varios jugadores no han sido los mejores y a la fecha está eliminado de la Copa Libertadores y se quedó sin Copa Sudamericana, sigue peleando por llegar a la final de la Liga, pero la mayoría ya piensa en lo que será el próximo semestre.

Por ahora el club no ha anunciado el primer refuerzo, sin embargo, en redes sociales confirmaron la próxima contratación de Millonarios. Por la situación que atraviesa el club y las exigencias para los directivos, el nombre del jugador generó opiniones divididas, pues no es lo que esperan algunos aficionados, sin embargo, hay quienes aplauden la incorporación.

Confirman la nueva contratación de Millonarios

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, quien está muy cerca de la información en Millonarios, contó en sus redes sociales que Millonarios firmará a una joven promesa de 17 años que juega como defensa central, además, que tendrá contrato por los próximos tres años.

“PROMESA PARA MILLONARIOS El zaguero central DARWIN CORTÉS (17) será jugador de @MillosFCoficial con contrato por 3 años. Formado en el Club Barbacoas (Nariño), perfil zurdo y 1,93 de altura, Cortés pasó por Santa Fe y ahora se sumará a la categoría Sub 20 del equipo embajador”, escribió el comunicador.

Cortés podría llegar a ocupar el cupo de uno de los jugadores que muy posiblemente se va a final de temporada, Óscar Vanegas, a quien se le termina el contrato a finales de junio y quien no ha tenido la continuidad esperada por él. Además, el juvenil es proyectado a que sea uno de los reemplazantes cuando ya no están los titulares Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas.

El otro refuerzo que piensan en Millonarios

Fue el periodista Andrés Muñoz el que reveló que existe un interés en Millonarios de hacerse con la firma de Edwar López, quien se encuentra libre de contrato luego de finalizar su vínculo con el equipo escarlata. Sería un refuerzo de bajo coste para el club bogotano.

“Hay un interés oficial de Millonarios por Edward López, ex atacante de América de Cali, para el segundo semestre de este año” fue el mensaje del periodista antes mencionado por medio de sus redes oficiales. El perfil encaja perfectamente con lo que estaría buscando el club para este mercado.