Daniel Cataño es uno de los jugadores más importantes que tiene Millonarios en la actualidad. Desde su llegada ya suma dos títulos, uno de Copa y otro de Liga. Se convirtió en una ficha inamovible para Alberto Gamero. Junto a Mackalister Silva y Daniel Ruiz, son los dueños del medio campo y el buen juego del equipo

El ‘10’, en charla con ‘El Alargue’ de Caracol Radio, tocó varios temas, entre esos la baja de Ruiz, quien se va con la Selección Sub-23 para los Juegos Panamericanos. Además, se refirió a la renovación de Gamero y al sueño de su compañero Mackalister Silva, quien mantiene la ilusión de vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores. También se refirió a la posibilidad del bicampeonato.

Millonarios y la posibilidad del bicampeonato

“El equipo se ha ido acomodando, en los últimos días ha venido encontrando forma, gracias a Dios estamos en los ocho y esperamos clasificarnos lo antes posible, creemos que tenemos un equipo para disputar el bicampeonato en los dos torneos”, dijo Cataño.

El presente de Daniel Ruiz en Millonarios

Cataño expresó que Ruiz es el mejor jugador que tienen en Millonarios: “aquí tiene muy buenos jugadores, pero Daniel es en este momento el jugador más entero que nosotros tenemos. Digamos que para nosotros va a ser una baja importante en estos días, que se va a ausentar, porque es el más entero, físicamente puede estar mejor que todos los jugadores que competimos el semestre pasado, entonces seguramente lo vamos a sentir”.

También habló de Beckham David y las variantes que tendrá Gamero para las próximas jornadas: “pero tenemos un buen grupo, cuando a Beckham le ha tocado jugara respondido, a nosotros nos ha tocado jugar por izquierda o por derecha, el profe va a tener mucho trabajo, igual va a tener variantes, contando que no va a tener la oportunidad de tener a Jader por lesión, pero hay van a estar otros jugadores que podrán darnos la mano”.

Daniel Cataño sobre el sueño de Mackalister Silva a la Selección Colombia

El ‘10’ no dejó escapar la oportunidad de hablar sobre el sueño de Mackalister a la Selección Colombia: “es que el fútbol no tiene una edad, en el fútbol están las personas que juegan bien y los que no, y las personas que juegan bien como Macka, seguramente podrán dar la mano en algún momento en la Selección Colombia. Ojalá que lo puedan tener en cuenta en algún momento y si tienen la posibilidad de ir que lo pueda disfrutar. La edad es lo de menos, lo más importante es como esté jugando el jugador, como se sienta”.

Agregó: “tenemos el ejemplo de jugadores más jóvenes, pero no están teniendo la competencia o la cantidad de partidos correspondientes, Macka está preparado para afrontar este resto, eso va a ser importante para él y su familia si el profe Néstor Lorenzo lo necesita”.

¿Cuándo juega Millonarios?

Millonarios tiene un caso particular, pues desde ya tiene dos partidos aplazados, uno ante Unión Magdalena y otro frente al América de Cali. El primero en condición de local y el segundo de visitante. Tendrá descanso este fin de semana y volverá a jugar el siguiente jueves la vuelta de los cuartos de final ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja, juego que se llevará a cabo desde las 8:30 p.m.

Por Liga, Millonarios volverá hasta el 14 de octubre, cuando enfrente al Junior de Barranquilla en el estadio El Campín y cuatro días más tardes, también en Bogotá, se medirá en juego aplazado ante el cuadro samario. De ahí en adelante se viene el clásico ante Independiente Santa Fe, Boyacá Chicó, América de Cali y cerrará el todos contra todos ante La Equidad.