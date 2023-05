Millonarios logró asegurar ser cabeza de serie este miércoles tras empatar sin goles ante La Equidad en el estadio El Campín. Una de las noticias que dejó el partido fue la lesión de Daniel Cataño, quien sufrió un esguince de segundo grado que lo dejará por fuera, por lo menos, en los primeros partidos de los cuadrangulares y el juego ante Peñarol por Copa Sudamericana.

Muy temprano, este jueves, el cuadro ‘embajador’ confirmó la gravedad de la lesión del jugador: “luego de realizarse las pruebas de diagnóstico correspondientes, Daniel Cataño sufrió en el partido de este miércoles vs. Equidad un esguince grado dos en el tobillo de su pierna derecha. El jugador ya inició su proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”.

Cataño, tras la preocupación que invadió a los hinchas, les dejó un mensaje en redes sociales en el que los llenó de tranquilidad: “Gracias a todos por estar pendientes y por sus mensajes de apoyo, no es nada grave y pronto estaremos de vuelta. NO DUERME EL QUE ME CUIDA”, escribió en su cuenta de Twitter.

Millonarios jugará este sábado su primer partido ante Independiente Medellín en condición de visitante, luego lo hará el martes ante Peñarol y seguirá ante Chicó en El Campín, por lo que Gamero tendrá la difícil tarea de elegir quién va a reemplazar al ‘10’.