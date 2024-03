La lesión del rival, la no detención del juego, la pasividad del árbitro en dar el saque banda y mucho más al ver que otro balón estaba dentro de la cancha. Jugada muy polémica que deja ver nuevamente la interferencia arbitral en la situación de un partido y cabe el señalamiento.

Más allá de la lesión de Jorge Arias, que sí preocupa a Millonarios, los tres goles ante Santa Fe resultan ser fundamentales y reviven una ilusión que parecía perdida. Santa Fe, por su parte, se le vio el desgaste mental tras el polémico gol de Daniel Cataño, llenó de críticas por la falta de juego limpio que lo catalogó como un ‘vivo’, que no perdonó nada y forzó los detalles que manchan la anotación.

