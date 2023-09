Millonarios no ha tenido un buen inicio del segundo semestre de la Liga Colombiana 2023, en donde la intención es la de defender el título de campeón, pero hasta el momento el equipo ha presentado dificultades en su juego y los resultados no han llegado, ubicándose décimo en la tabla de posiciones con 16 puntos.

Precisamente sobre lo difícil que ha sido el actual campeonato, habló uno de los referentes y líderes del equipo, el capitán David Silva, quien en una entrevista para el programa ‘El Alargue’ de la emisora Caracol Radio, reveló las razones por las que Millos no se encuentra en un buen momento, asegurando que el desgaste de no haber descansado, les pasó ‘factura’, y no es un tema de falta de motivación.

“No, yo no creo que se baje la motivación. Eso no puede ser posible porque qué más motivación que eres el campeón reciente. Los dos equipos que juegan la final son los que menos recuperación tienen, lo que generan mucho estrés, presión y al final en algún momento se tiene que sentir. Lo que estamos trabajando es que no nos vaya a pasar a nosotros y estamos a tiempo para que esto no nos pase. Nuestro fútbol ha demostrado que no importa si entras de primero o de octavo”, dijo Silva.

Precisamente para evitar ese desgaste, David fue claro resaltando la importancia de rotar la nómina: “No lo hace solo Millonarios. Medellín también no tuvo los dos laterales, lo hemos visto en Tolima, lo estoy viendo con el Cali. Jugar cada tres días es difícil, la rotación es la única manera de aguantar. Hemos corrido con la mala fortuna de lesiones, pero si no se manejan las cargas, no hay ‘MacGyver’”.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

¿Cómo le ha ido a Millonarios descansando con la pelota?

Una de las fortalezas que ha tenido Millonarios bajo al mando del técnico Alberto Gamero, ha sido a posición del balón, el cual para algunos ha bajado en el actual campeonato, pero los números dicen lo contrario, ya que el ‘azul’ es el segundo equipo con mayor cantidad de pases.

Según las estadísticas de Opta, Millos ha completado 5.087 pases, estando solamente atrás del Junior que tiene 5.369, por lo que el ‘azul’ ha logrado un 80,5% en la precisión de los pases, números importantes, pero que el equipo no ha podido traducir en efectividad en las oportunidades de gol.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El ‘embajador’ se medirá ante el Atlético Huila el próximo jueves 21 de septiembre a las 8:20 PM, por la fecha 13 de la Liga Colombiana, duelo que se llevará a cabo en el estadio Nemesio Camacho el Campín de la ciudad de Bogotá, en el que se espera el acompañamiento masivo de la afición ‘azul’.