Para inicios de 2022, uno de los movimientos de mercado que más polémica generó en el FPC fue la llegada de Jhon Duque a Atlético Nacional. Tras la llegada de Andrés Román, el conjunto Verdolaga se animó a contratar a otro de los jugadores que la hinchada de Millonarios tenía como referente. El popular ‘Ingeniero’ aceptó, se puso la Verde y esa decisión cayó muy mal en la fanaticada del Embajador.

Desde entonces, cada visita de Jhon Duque a El Campín se convierte en una auténtica pesadilla. Hace unos años, esa gradería que lo ovacionaba y lo aplaudía, ahora se convirtió en un mar de reproches, insultos y abucheos. Desde que fichó con Atlético Nacional, perdió cualquier tipo de cariño y respeto por parte de la enorme fanaticada de Millonarios.

Mackálister Silva habló sobre Jhon Duque

El destino, caprichoso, ha hecho de 2023 un año repleto de partidos entre Millonarios y Atlético Nacional, donde ya se cuentan dos finales (una de Liga y otra de Copa). Jhon Duque ha visitado el Nemesio en tres ocasiones para enfrentar a su antiguo equipo y la más reciente fue en el duelo de ida de la gran final de la Copa Betplay. Fue el pulmón del Verde en el medio campo y tuvo un duelo aparte con su amigo y excompañero, David Mackálister Silva.

Tras el partido, el capitán de Millonarios fue consultado justamente por ese enfrentamiento que tuvo con el ‘Ingeniero’. Silva reconoció que Jhon Duque sigue siendo un gran amigo suyo y que sus familias son muy cercanas. Sin embargo, el ’14’ fue certero y dejó claro que en el terreno de juego no hay amistades ni familias que valgan.

“Duque es un gran amigo mío, él es muy cercano a mi familia y yo a la suya, pero de la raya para allá no tenemos familia“. Mackálister Silva, capitán de Millonarios.

“Tengo agradecimiento con personas que hoy ya no me quieren tanto”

Por supuesto, Jhon Duque también aprovechó su nueva visita a Bogotá para hablar con la prensa y lo hizo luego del empate entre Millonarios y Atlético Nacional (1-1). Con la serie abierta para definir al campeón de la Copa Betplay, el bogotano de 31 años aseguró que se siente agradecido con Millonarios y que actualmente está enfocado en su trabajo con Atlético Nacional. No le dio mayor trascendencia a las constantes silbatinas que le dedican los hinchas de Millonarios cuando juega en El Campín.

“Para mí siempre va a ser motivo de alegría, es en las fuerzas de Dios que logró salir a un terreno y tener tanto agradecimiento con personas que una vez me apoyaron, que hoy no me quieren tanto. Yo me enfoco en lo mío”.