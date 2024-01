Pese a estar en el once titular, el ídolo de Millonarios, Mackalister Silva, tuvo que salir al minuto 6 de la cancha y las alarmas están encendidas. En su lugar, entró Satiago Giordana. Se espera algún reporte médico que indique la gravedad de la lesión de David, quien era el único enganche. De esta manera, Gamero cambió su esquema táctico y pasó de un 2-1-3 a un 4-4-2, con el extranjero y Leo Castro como delanteros, y Largacha y Beckham más abiertos para la apertura de Vásquez y Giraldo por la zona central.

Millonarios vs. Alianza Petrolera : Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Jorge Arias, Omar Bertel; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Mackalister Silva; Beckham Castro, Jhon Largacha y Leonardo Castro.

Su debut oficial con la camiseta de Millonarios fue ante Independiente Medellín, en la primera fecha de la Liga Colombiana I-2024. Con el partido decidido a favor del club azul en El Campín, Jhon Largacha ingresó y jugó 25 minutos. Luego, este volante ofensivo hizo su aparición por primera vez en la titular contra Atlético Bucaramanga y nuevamente está en el once inicial para enfrentar a Alianza FC. En medio, realizó una sustitución en el juego de vuelta de la Superliga, contra Junior, al 90+2′.

Oriundo de Arauca, Jhon Largacha no es canterano de Millonarios. Este volante ofensivo llegó al club ‘Embajador’ durante la temporada pasada proveniente de Bogotá FC. Ante la ausencia de Edgar Guerra, quien era muy bien valorado por Gamero, tendría la oportunidad de destacarse. Edinson está otra vez en la titular, en esta ocasión junto a Beckham Castro y Leonardo Castro.

Jhon Edison Largacha es el jugador que sorprende a la hinchada de Millonarios en este comienzo de temporada. Disfruta de continuidad en el equipo azul y suma minutos, además que se ha ganado la confianza del técnico Alberto Gamero. Nuevamente, esta vez por la tercera fecha de la Liga Colombiana I-2024 ante Alianza FC, reaparece en el once inicial como una pieza clave en el ataque.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.