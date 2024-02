En los últimos días, Millonarios ha estado muy activo mirando alternativas para reforzar su zona de ataque, que se ve en desequilibrio y faltaría un extremo. Con la baja de Edgar Guerra y el departamento médico con Daniel Cataño y Mackalister Silva, el equipo azul debe moverse rápidamente en el mercado de pases para ajustar el grupo de ataque, teniendo en cuenta que también se aproxima la participación en la Copa Libertadores 2024.

Básicamente, lo que más preocupa en Millonarios es la salida de Édgar Guerra por la vacante que queda disponible. La dirigencia del club ‘Embajador’ se puso a la tarea de buscar un extremo y hace ejercicio de observación, teniendo en cuenta que no hay muchas posibilidades en el mercado, debido a que la mayoría de equipos ya contrataron a los mejores talentos que estaban disponibles. Mirar hacia el exterior es lo único que queda en el gigante azul.

Recientemente, Millonarios colocó la mirada en Emerson Rivaldo Rodríguez, un canterano azul que pertenece a Inter Miami y que estuvo en condición de préstamo en México. En diciembre de 2023 tenía que presentarse en el equipo de la MLS, que parece no lo va a tener en cuenta en la temporada 2024 y enviarlo a otro club sería lo ideal. Desde Bogotá estaría la intención de traer de vuelta a este futbolista, que no pasó desapercibido en la hinchada y se le recuerda como un habilidoso extremo.

La información la filtró el periodista Mariano Olsen, quien afirmó que Emerson Rivaldo Rodríguez es el futbolista que quería Millonarios. En las últimas horas, se conoció que el jugador cambiaría los planes y no tiene en el radar un posible regreso al fútbol colombiano. Todo estaría encaminado para que firme en Turquía.

El periodista César Luis Merlo afirma que Emerson Rivaldo Rodríguez tiene todo listo para seguir su carrera en Turquía. Merlo asegura que Inter Miami lo cede nuevamente hasta junio de 2024 y tendrá una opción de compra. El club al que va este volante colombiano es el Rizespor, de la Primera División turca y que pelea por un cupo a torneo internacional la próxima temporada.

De esta manera, Millonarios vuelve a preocuparse y sigue mirando posibilidades en el mercado de pases. Con Emerson Rivaldo en Turquía, ahora el que parece más cercano a firmar con el club bogotano es Deinner Quiñones, quien en días pasados había asegurado que le interesaría hacer parte del proceso del técnico Alberto Gamero.

Tras su paso por Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín, el atacante de 28 años se encuentra como agente libre y en la búsqueda de una oportunidad para 2024. Deinner podría ser el jugador que está buscando Millonarios y que sería un refuerzo importante para la Liga y Libertadores.

“Yo desde muy joven tuve a Gamero y a mí me encanta como trabaja, como trata al jugador. Lo conozco bastante bien y me gustaría poder aprender mucho más de él… Millonarios tiene una plantilla bastante buena y vienen un largo tiempo mostrando buen fútbol con Gamero. Y quién no se enamora, no solo del equipo, sino del fútbol que proponen hoy en día“, dijo Deinner Quiñones en diálogo con el VBAR de Caracol Radio.