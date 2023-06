Millonarios sigue celebrando la obtención del título 16 de la Liga Colombiana luego de vencer a Atlético Nacional desde el punto penal en el estadio El Campín. Tras ganar el partido más importante de la historia del Fútbol Colombiano, tiene su mente puesta en la Copa Sudamericana para cerrar con broche de oro el semestre.

Más allá de lo que pase en el cierre de la semana, los directivos de la institución están pensando en un futuro a mediano y largo plazo planteándose un objetivo ambicioso al nivel de la grandeza del club. Buscan seguir ganando títulos, dejar atrás errores del pasado y coronarse campeón del torneo internacional más importante del continente.

En charla con Steven Arce de AS Colombia, Gustavo Serpa dijo: “lo que conseguimos se obtuvo el sábado y nosotros empezamos a trabajar en cómo vamos a mantener ese sendero. No queremos que nos ocurra lo del 12 y lo del 17 que parecieron consecuencias del azar, aunque no lo fueron. No se consolidó una senda o un proceso ganador y lo que queremos es hacer lo que hemos venido haciendo. Llevamos 5 torneos seguidos disputando cerca una final, siendo el mejor de la reclasificación, pero hay que seguir refrendando con títulos y nuestro objetivo es volver a ser campeones. Es prepararnos, armarnos para la Copa Libertadores”.

Además, como “la estrella más importante del club” cataloga Serpa el título de Millonarios: “es una enorme satisfacción, está es la estrella más importante que ha conseguido este club en sus 77 años de historia. Por el rival, por el formato, nunca habíamos jugado una final contra Nacional que es nuestro gran rival. He vivido varios campeonatos como dirigente, el del 12, el del 17, la Copa, este. En el 78 yo estaba en el estadio, después 87 y 88 también estuve, pero nada parecido a lo que se sentía en esta ocasión en El Campín”.