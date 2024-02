Millonarios se pronunció por primera vez sobre la salida de Edgar Guerra, lo hizo de manera oficial en sus redes sociales. Si bien, ya se sabía que el jugador había salido del club para unirse al León de México y que el cuadro ‘embajador’ se había quedado con un dinero por la transferencia, nunca había realizado algún posteo al respecto.

Algunos hinchas, con algo de suspicacia, vieron una publicación algo fría, pues normalmente a los jugadores que se van, siempre les desean éxitos en su carrera o algún agradecimiento por haber vestido la camiseta del ‘embajador’, pero esta vez todo se centró en informar que había sido transferido.

El anuncio oficial que hizo Millonarios sobre la salida de Edgar Guerra

Y es que para nadie es un secreto que Edgar Guerra no salió bien de Millonarios. Al parecer el jugador ya se quería ir del club y pese a que había tenido un gran arranque de año a nivel individual, no se sentía cómodo en la institución, por lo que apareció una buena oferta del exterior y decidió irse. Si bien es una buena oportunidad para el jugador, hubo algo que no gustó en la interna.

“Millonarios FC informa que el jugador Édgar Guerra fue transferido al fútbol internacional. Continuará su carrera en el Club León de México”, fue el único mensaje que escribió Millonarios al respecto.

Proponen a Teófilo Gutiérrez para que juegue en Millonarios

“Teófilo Gutiérrez caería bien en Millonarios, Santa Fe, Medellín o Águilas Doradas, es un jugador que aporta muchísimo”, dijo el periodista en el ‘Vbar’ de Caracol Radio, quienes lo acompañaban en la mesa de trabajo, debatieron, algunos estuvieron de acuerdo otros no.

Las opiniones de los hinchas también están divididas, puesto que es un jugador con experiencia, que sabe jugar la Copa Libertadores, la ha ganado y puede llegar aportar mucho desde lo futbolístico, pero lo que llena de incertidumbre a todos es la parte mental y la disciplina del jugador, ya que en varias ocasiones ha sido un blanco de polémicas en diferentes equipos.

Este Millonarios de Alberto Gamero se ha caracterizado por ser un grupo medianamente sano y familiar. Cero escándalos por disciplina, salvo uno que otro jugador joven, pero que siempre es corregido por el cuerpo técnico.