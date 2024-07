Los Juegos Olímpicos París 2024 dieron inicio de manera oficial con la inauguración que tuvo de todo. La ceremonia estuvo llena de sorpresas generando todo tipo de comentarios en redes sociales. Ya con la llama encendida, los colombianos se preparan para brillar en el certamen y desde este 27 de julio buscarán poner el nombre del país en lo más alto.

El país ya hizo su debut con el partido de la Selección femenina ante las locales francesas que terminó 3-2 en contra. Además del combinado nacional, los arqueros Ana María Rincón, Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Andrés Hernández también avanzaron en sus respectivas categorías.

Asimismo, el gimnasta Ángel Barajas se ubicó entre los mejores del mundo y aseguró diploma olímpico este 27 de julio, muy lluvioso en París, que forzó la suspensión de las actividades de María Camila Osorio en el tenis y Jhancarlo González en el skateboarding.

Deportistas colombianos que compiten hoy 28 de julio de 2024 en los Juegos Olímpicos

6:30 am: Jelena Ostapeno vs. María Camila Osorio (Tenis – Primera ronda)

4:27 a.m: Stefanía Gómez (Natación 100m pecho – Eliminatorias)

4:43 a.m: Anthony Rincón (Natación 100m espalda – Elimiantorias)

5:36 a.m: Yesugen Oyuntsetseg vs. Ingrit Valencia (Boxeo 50 kg – 16vos de final)

5:50 a.m: John Rodríguez vs. Mohamed Elsayed (Esgrima espada individual – 32vos de final)

7:50 a.m: Luisa Blanco (Gimnasia artística – Primera ronda clasificatoria – All Around)

10:00 a.m: Nueva Zelanda vs. Selección Colombia (Fútbol femenino – Fecha 2 Grupo A)