Millonarios quiere dejar atrás el partido ante Unión Magdalena en el que dejó escapar la victoria sobre el final del partido en el estadio El Campín. Los dirigidos por Alberto Gamero igualaron 1-1, sumaron en la tabla, pero quedaron con una sensación amarga por no poder sumar de a tres. Ahora, ya piensan en lo que será el clásico de este sábado ante Independiente Santa Fe en el que oficiará como visitante.

Millonarios tendrá tres bajas sensibles para este compromiso, por los menos dos fijas y una entre algodones. Los azules capitalinos han sufrido a lo largo del semestre varias bajas gracias a las lesiones y convocatorias a las diferentes categorías de la Selección Colombia. Daniel Cataño, Daniel Ruiz y Mackalister Silva no estarán el sábado.

Las bajas de Millonarios ante Santa Fe

Millonarios recuperó a Leonardo Castro que estaba en la Selección Colombia donde no disputó ningún minuto y fue titular ante Unión Magdalena. Para el sábado contará también con Álvaro Montero, pero no tendrá a tres jugadores clave en el medio campo, Daniel Cataño, Mackalister Silva y Daniel Ruiz.

La lesión de Cataño fue anunciada por Millonarios el 13 de octubre: “Millonarios FC informa que el jugador Daniel Cataño presenta una tendinosis del aductor derecho la cual se encuentra en proceso de rehabilitación. Incapacidad según evolución”.

El entrenador Alberto Gamero dio detalles de su evolución y aseguró que no estará el sábado, pero que esperan recuperarlo para el partido siguiente a Santa Fe. “Es el que está más demorado, seguramente para el sábado no va a estar, vamos a ver si para el miércoles puede jugar”, dijo el entrenador.

Otra de las bajas que no alcanzaría a estar para el sábado es Mackalister Silva, quien no está lesionado, pero sí indispuesto de salud: “tenía malestar estomacal. En la mañana me dijo y tuvo que ir a la Fundación Santa Fe. Allí quedó más o menos tres horas, salió del hospital, pero hasta la hora del partido me comuniqué con él y me mencionó que se sentía mucho mejor, pero que la fiebre no le bajaba. No es lesión, es una virosis, vamos a ver si se alcanza a recuperar”, dijo Gamero tras el partido con Unión Magdalena.

El otro es Daniel Ruiz, quien está con la Selección Colombia Sub-23 para los Juegos Panamericanos en los que enfrentará a Honduras, Brasil y Estados Unidos, juegos que se llevarán a cabo el 23,26 y 29 de octubre.

Calendario de Millonarios

Millonarios poco a poco se va poniendo al día en el calendario, este jugó ante Unión Magdalena y el sábado 21 de octubre se medirá ante Independiente Santa Fe. El lunes 30 de octubre se pondrá al día en la Liga con el juego que le faltaba ante América de Cali en el Pascual Guerrero, compromiso que iniciará a las 8:00 p.m.

Los juegos de semifinal de Copa Colombia ante el Cúcuta Deportivo serán el jueves 2 de noviembre en el estadio El Campín desde las 8:00 p.m. y luego el domingo 5 de noviembre en el estadio General Santander desde las 5:00 p.m.

