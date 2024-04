Al mejor estilo de lo que es la hinchada en algunos estadios influyendo como el jugador número doce, Millonarios enfrentará a uno de los grandes mitos en el mundo del fútbol: la altura de La Paz en Bolivia. Sin embargo, uno de sus jugadores no le teme de cara al partido contra Bolívar por la Copa Libertadores 2024 y hasta se animó a desafiarla.

Palabras mayores. Millonarios empezó la fase de grupos con un empate contra al gran candidato del Grupo E, Flamengo. Pudo ganar el partido, pero al terminar jugando con diez jugadores tras la expulsión de Larry Vásquez, el empate rozó lo épico.

Bolívar dio la gran sorpresa y empezó con una goleada cuatro goles a cero como visitante contra Palestino, de Chile. Llegó la hora de la segunda jornada de la fase de grupos y los dirigidos por Alberto Gamero viajaron a Bolivia con una lista de 23 jugadores convocados sin David Silva por lesión. Mackalister será el gran ausente para ganarle a Bolívar y a la altura de La Paz, porque esto último pesa… ¿O no?

Algunas narrativas dicen que es mejor llegar con varios días de antelación a La Paz y así adaptarse a los 3.640 metros sobre el nivel del mar, pero otras teorías indican que lo más adecuado es arribar lo más cercano al partido para no sentir tanto los efectos. Millonarios optó por la segunda opción y todo parece indicar que al interior del equipo la premisa es no enfocarse en la altura que podría afectar el rendimiento físico en la segunda jornada de la Copa Libertadores.

Cuando el reloj marque que son las 5:00 P.M. del jueves 11 de abril, Millonarios enfrentará como visitante a Bolívar en un partido que deberá, por lo menos, no perder para que su rival directo a la segunda posición del Grupo E, se entiende que Flamengo terminará primero, no le saque cinco puntos de ventaja. ¿Va a influir la altura? Santiago Giordana tuvo una respuesta motivante y a la vez desafiante.

Jugador de Millonarios desafía a la altura de La Paz: ‘No me hizo nada’

“Uno se mete en la cabeza a veces eso mucho y no es tanto así. He jugado en Ecuador a la misma altura que acá (Bogotá) y después fui a Perú a 3.800 (metros sobre el nivel del mar) que es lo que vamos a ir a jugar ahora. La verdad que no lo sentí, no me hizo nada. Entonces, por ahí uno lo piensa más de lo que es. El grupo está tranquilo y convencido de lo que queremos, así que vamos a ir en búsqueda de ese partido”, afirmó Santiago Giordana en la atención a los medios de comunicación del 8 de abril.

Los jugadores lesionados que ponen a sufrir a Millonarios

Con un presente que los tiene con mínimas posibilidades de clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024, Millonarios sufre la siguiente lista de jugadores lesionados:

Jugador Lesión Tiempo que lleva de recuperación Jader Valencia ligamento colateral medial y ligamento cruzado anterior Cinco meses Samuel Asprilla ligamento cruzado anterior Tres meses Luis Paredes Ósea en el tobillo izquierdo Tres meses Danovis Banguero Muscular en el cuádriceps derecho Tres meses Omar Bertel Tendón de Aquiles Un meses y dos semanas Jorge Arias Recto anterior izquierdo Dos semanas Andrés Llinás Aductor pierna izquierda Dos semanas David Mackalister Silva Gastroleo derecho Una semana Lista de lesionados de Millonarios, según ESPN Colombia.