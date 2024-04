Posible once titular de Millonarios para enfrentar a Bolívar en La Paz

Eso sí, de por medio habrá cinco bajas que resultan claves para Millonarios en el once titular. No estarán los defensas Andrés Llinás y Jorge Arias, el lateral Danovis Banguero y los volantes Larry Vásquez y Mackalister Silva. Uno por expulsión (Larry) y de resto por lesión (Llinás, Arias, Banguero y Silva).

Si Millonarios vence al Club Bolívar en el estadio Hernando Siles, dará un paso gigante mirando los octavos de final de la Copa Libertadores, pues casi que obliga al equipo boliviano a ganar en El Campín de Bogotá. Los dirigidos por el técnico Alberto Gamero no desconocen que es un partido ‘ganable’ y así concretar en Bogotá la continuidad en el torneo continental.

