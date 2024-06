Mucha ilusión hay por parte de los hinchas de Millonarios, debido a la posibilidad de que el futbolista Radamel Falcao García pueda jugar en el cuadro bogotano, negociación que se está dando y de la que se siguen conociendo detalles con el pasar de las horas, pero de la que se espera se pueda llegar a un acuerdo en los próximos días.

Uno de los inconvenientes más grandes que habría para que el ‘Tigre’ se vista de ‘azul’, es el tema de los impuestos que tendría que pagar, los cuales serían muy altos, es por esto que una de las posibilidades que se estaría manejando es la de hacerle un contrato de solamente seis meses, por lo que así el jugador evitaría tener que cancelar el gravamen.

El nuevo problema para Millonarios

Aunque al inconveniente de los impuestos a Falcao en Millos le encontrarían solución, ahora habría aparecido un nuevo problema, según contó el periodista Carlos Antonio Vélez, el lío consiste en que el cuadro ‘embajador’ no podrá usar el estadio El Campín durante algunas fechas de la Liga Colombiana II-2024, esto debido a que el escenario deportivo estará siendo utilizado por la FIFA para el Mundial Femenino Sub-20.

El que no poder estar en El Campín, evita ganar el dinero esperado por taquilla, recursos que serían los utilizados para pagar el alto salario de Radamel, por lo que desde el conjunto ‘embajador’ intentarían buscar la manera de que los dejen jugar en su habitual estadio, tema que no sería nada fácil, pero que buscarían gestionar.

Radamel Falcao con el Rayo Vallecano annte el Barcelona. Foto: Imago.

“¿Cómo va lo de Falcao para Millonarios? Siguen hablando, pero hay un nuevo problema… lo de los impuestos por patrimonio se podría solucionar haciendo un contrato por 180 días únicamente… lo que alcance a jugar durante ese tiempo, dicen los especialistas, pero…. Y, ¿cómo le va a pagar el club si no va a jugar en el Campin durante más de 45 días? ¿Si no recauda, con qué paga? ¿Lo trae para no jugar en Bogotá cuando lo que piensa es que solo juegue los partidos de local? Si le ayudan con FIFA para que pueda usar el Campin con Mundial, poco probable, se podría solucionar el problema… nada fácil… voluntad hay tanta como problemas serios por resolver”, reveló Vélez.

¿Qué piensa la esposa de Falcao García?

Julio Sánchez Cristo indicó en la W, que sobre la opción de tener un contrato de solamente 6 meses, la esposa de Falcao, Lorelei Tarón, no estaría de acuerdo, ya que ella pediría un vínculo de por lo menos un año, pero esto haría que el ‘Tigre’ tenga que pagar los impuestos, por lo que ese sería otro de los temas en los que tendría que trabajar el goleador y la dirigencia del ‘azul’.

Foto: X.