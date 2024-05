Millonarios sentenció su eliminación de la Copa Libertadores, tras empatar ante Palestino por la fecha 5 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, motivo por el que sus hinchas están muy decepcionados, ya que estaban muy ilusionados con hacer una digna presentación, pero ante el pobre papel realizado, muchos piden cambios drásticos en el equipo.

Uno de los más apuntados es el entrenador Alberto Gamero, técnico que con el pasar de las semanas y ante cada partido que pasa y el equipo no juega bien, sigue perdiendo apoyo por parte de los aficionados, tanto que en un buen número piden su salida, ante los constantes fracasos en las competencias continentales.

La respuesta de Alberto Gamero

Uno de los temas que más le han criticado los hinchas al técnico Gamero, es el no haber exigido refuerzos de categoría a la dirigencia, por lo que en la rueda de prensa, después de la eliminación, le recordaron las palabras que dijo en el inicio del año 2024, en donde le pidió a los hinchas que “crean en el equipo y en los jugadores que tiene”, esto ante los reclamos de muchos fanáticos que antes de que iniciara la temporada, exigían mejores contrataciones.

Pues ante el interrogante, sobre si aún creía en la plantilla que se formó para la Libertadores, Gamero respondió: “Todavía lo creo lo que dije a principio de año. Es que nosotros hemos tenido los inconvenientes más grandes. En febrero o marzo, por la cabeza mía, no se me venía la cantidad de lesionados que hemos tenido. Hemos tenido dificultades y más en la manera de armar la nómina, hoy no tuvimos a los dos delanteros. El grupo, no me acuerdo de un partido de haberlo tenido completo, pero nos damos cuenta de que con esta nómina, hoy hicimos un partido que lo pudimos haber ganado”.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, ante La Equidad por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Andrés Rot.

Alberto Gamero le ofreció disculpas a los hinchas

El técnico samario también se refirió al malestar y la decepción que se llevaron los hinchas, es por esto que le mandó un mensaje, en el que les ofreció disculpas por lo hecho en la Copa Libertadores, pero también recalcó que lo único que queda es seguir trabajando y aguantar los cuestionamientos por lo que se hizo a nivel continental.

“Un balance negativo. Eso no se puede esconder. Hicimos unos partidos de pronto malos, se puede decir malos, hubo otros donde hicimos cosas mejores y no nos alcanzó, pero esto es negativo, hay que ser fuerte en esto. Pedirle disculpas a la afición que vino a acompañar hoy porque dejamos ir una oportunidad y nos queda trabajar”, dijo Alberto.