Tres canteranos. El primero de ellos es Juan Esteban Carvajal, quien solamente ha jugado 21 minutos esta temporada y no ha sido titular en 2024. Ante Jaguares puede ser su momento de gloria, así como Ramiro Brochero, quien ni siquiera ha estado 10′ en cancha. Ante la emergencia de Giordana y Castro, Alberto Gamero podría mirar en las canteras y ellos estarían como novedad en la convocatoria.

El próximo partido de Millonarios será contra Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería, por la fecha 11 de la Liga Colombiana I-2024, el próximo domingo 10 de marzo 2024, a partir de las 6:20 pm. El equipo azul lleva cuatro partidos consecutivos con derrota y ya no hay garantías de victoria, pues Patriotas, Águilas Doradas, Once Caldas y La Equidad le han superado, clubes que se consideran están por debajo del ‘Embajador’. Ante la institución cordobesa surgen las dudas.

Millonarios ha sufrido todo 2024 las constantes lesiones de sus jugadores. Es un verdadero dolor de cabeza en el club y sin duda es un ítem que se ha agregado al mal momento del equipo azul en la Liga Colombiana I-2024. Las cosas no van para nada bien, pues en los últimos días también se conoció la baja de sus dos delanteros referentes. Las alarmas están activas en el cuerpo técnico y en la hinchada. La gran pregunta es, ¿Quién los puede reemplazar?

