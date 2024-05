El balance, hasta el momento, no muestra victorias de Millonarios en el grupo E, pues suma tres empates y dos derrotas, acumulando terribles resultados del equipo azul en las fases de grupos con Alberto Gamero al mando. Habría mucho por mejorar y bastante autocrítica por hacer, para cambiar las cosas en cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024.

Este resultado significa la eliminación de Millonarios de la Copa Libertadores 2024, un torneo que le ha sido esquivo durante años y que se considera su gran deuda histórica. Otro fracaso apenas en la fase de grupos y los ojos se colocan en el proceso de Gamero y la actual nómina de jugadores, que pareciera no era suficiente para competir en el continente.

