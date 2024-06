Salió un nuevo reporte de Transfermarkt y Millonarios, Nacional y Junior no quedan bien parados. El equipo azul es el más golpeado.

El tercero es Emerson Rivaldo Rodríguez, otro que no sigue en Millonarios y se deberá presentar en el Inter Miami, dueño de sus derechos deportivos. También bajó 500K su valor y ahora vale 2M€. Álvaro Montero y Andrés Llinás bajaron 400 mil euros y aparecen en las casillas séptima y octava, respectivamente.

Pese a que Millonarios tiene cuatro jugadores en este Top 10, siendo el club que más hace presencia, no tiene el primero en la lista. Santiago Rojas, portero de Atlético Nacional, es el futbolista de la Liga Colombiana más devaluado durante el año, según Transfermarkt. Igualmente, este arquero paraguayo sale del club verdolaga y volverá a Nacional de Paraguay.

Por otra parte, Atlético Nacional sigue por el camino de no fallar en este mercado de pases y se concentra en traer los mejores elementos para pelear por la estrella 18 luego del fracaso en Copa Libertadores, donde ni siquiera ingresó a fase de grupos. En Liga Colombiana tampoco clasificó a cuadrangulares semifinales.

Salió un nuevo reporte de Transfermarkt y Millonarios, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla no quedan bien parados. El equipo azul es el más golpeado, pues hay cuatro de sus jugadores en el top 10 de los futbolistas más devaluados en la Liga Colombiana tras este primer semestre de 2024. Siguen el club verdolaga y el ‘Tiburón’.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.