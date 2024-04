“Volví porque es como mi casa (Millonarios), la verdad que se siente muy bien estar de nuevo con mis compañeros. Siempre he hablado mucho con él (Gamero) desde que me fui a la MLS y cuando estuve en México. Él ha sido para mí un papá y la relación es muy buena. Quería venir y reencontrarme con ese Emerson que salió de Millonarios”, confesó el extremo azul.

“Con esas estrellas daba hasta miedo entrar duro. Con Mackalister Silva no, yo hasta le pego (risas), pero con esa gente sí le daba como miedo a uno”, comentó el extremo de Millonarios.

“No hablé mucho con Messi, cuando entrenábamos me decía cosas, pero solo de fútbol, lo laboral. Pero fue una experiencia muy bonita poder entrenar con él, Suárez, Busquets y Jordi Alba que son unos cracks”, dijo Emerson Rivaldo sobre Lionel Messi.

En sus palabras, Emerson Rodríguez dijo que, aunque fue poco, sí pudo compartir algunas palabras con Lionel Messi en cuanto a lo deportivo y dejó claro que fue una experiencia muy bonita para su carrera. Expresó que era cuidadoso en no entrarle duro y que volvió a Millonarios porque es su casa. Anhela volver al exterior.

En unas recientes declaraciones, el volante ofensivo dio algunos detalles de su experiencia por la MLS y su paso por el Inter Miami. Emerson Rivaldo estuvo en este club cuando se dio la noticia mundial de que Lionel Messi era su nuevo compañero en el ataque. En charla con Caracol Radio, el jugador dijo que hablaron en algunos momentos en los camerinos, no solo con él, sino también con el uruguayo Luis Suárez y los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.

