Alberto Gamero no ha logrado darle vuelta a la delicada situación que atraviesa Millonarios. El ‘Embajador’ ha vuelto a caer este sábado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín ante La Equidad por diferencia 1-2. La hinchada hizo notar su respaldo al DT y este ha dado su respuesta a los fanáticos desde la conferencia de prensa.

Millonarios continúa alargando su crisis y ha vuelto a dejar puntos en condición de local. Los Azules perdieron su cuarto partido consecutivo en esta Liga BetPlay Dimayor 2024-I, cayendo a la plaza número 13 de la tabla de posiciones con solo 3 victorias en 10 partidos disputados.

A pesar del mal momento que atraviesa el equipo bogotano, la hinchada de Millonarios mostró su apoyo al entrenador tras la nueva derrota en El Campín. Con cánticos y aplausos, los fanáticos hicieron notar su respaldo incondicional al DT en medio de la crisis.

Mensaje de Gamero para los hinchas de Millonarios

Alberto Gamero, que ha vuelto a dar la cara ante el nuevo mal resultado obtenido por el equipo en el campeonato local. Luego de la muestra de cariño de los hinchas, el entrenador se tomó unos minutos para mandarles un mensaje desde la sala de prensa.

Gamero agradeció a los hinchas por el apoyo incondicional. “Así como la semana pasada les manifesté el dolor que tenía, hoy manifiesto la alegría interna y el agradecimiento de toda esta afición que nos vino a acompañar. No solamente conmigo, también con los jugadores. Eso seguro que nos va a motivar a pelear por ellos”.

“La interna de este equipo la veo fuerte. Esto es lo que, a ellos y a mí, nos va a motivar a seguir peleando duro para meternos. A nuestra afición, la verdad muchas gracias por lo de hoy y que sientan que este equipo va a pelear por ellos” añadió el estratega tras la nueva derrota.

Estado del plantel en medio de la crisis

El entrenador aseguró que, pese al mal momento, el plantel se mantiene completo a nivel psicológico. “Yo veo un grupo fuerte, no veo un grupo decaído. Hicimos un esfuerzo grande ante un rival que por momentos nos atacó y en otros momentos se defendió bien. La iniciativa la teníamos nosotros, queríamos ganar“.

“Hoy hubo un desgaste, en el día a día que nosotros vivimos con ellos, les mostramos videos, jugadas buenas que sucedieron antes de estos cuatro partidos. Los veo fuertes, el lunes vamos a corregir lo que hoy vimos, vamos a mejorar cosas. Este grupo sabe que hay un buen equipo, las cosas no nos están saliendo, pero eso no quiero decir que no tengamos un buen equipo” concluyó.