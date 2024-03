América de Cali sufrió una muy dura derrota ante el Deportivo Pereira por la jornada 10 de la Liga Colombiana I-2024, resultado que deja al cuadro vallecaucano en la parte baja de la tabla de posiciones y empezando a complicar sus posibilidades de poder ingresar al grupo de los ocho, a falta de que se disputen 9 jornadas.

Uno de los más apuntados por el pobre rendimiento del cuadro ‘escarlata’ es el entrenador César Farías, el cual no le ha podido dar una identidad al equipo, las variantes que realiza no le dan resultados y con el pasar de las jornadas no se ve un progreso, por lo que muchos hinchas ya están pidiendo su salida para que llegue un nuevo técnico que pueda recomponer el camino.

César Farías comparó al América de Cali con Millonarios y Atlético Nacional

Tras el final del compromiso, el entrenador venezolano habló en rueda de prensa sobre la nueva derrota, allí sorprendió a todos refiriéndose a otros equipos grandes como Millonarios y Atlético Nacional, que también no pasa por un buen presente y resaltó que en comparación con los técnicos de los otros clubes, él no hizo pretemporada.

“Los otros equipos grandes también, en su mayoría, están viviendo la misma circunstancia, pero no podemos seguir jugando bien y perdiendo. Desde mi experiencia digo que no le puedo recriminar las ganas a los jugadores… Yo, a diferencia de los otros técnicos de equipos grandes que andan mal, no dirigí el semestre pasado ni hice pretemporada”, dijo Farías, palabras que no gustaron para nada a los hinchas americanos.

La razón por la que América de Cali no gana, según César Farías

“Si nosotros no generamos fútbol yo diría ‘nos pasaron por encima y ya’, pero no es lo que yo veo que sucede en la cancha, y si veo un deseo de salir adelante, de sacar las cosas, pero esa dicotomía no nos está haciendo bien, le dije a los jugadores que me esperaran en el camerino, que quería escucharlos, para saber cuál era su sentir”, expresó César.

Que después agregó: “Yo no estoy tranquilo, nosotros nos estamos ocupando y estamos todos los días en eso. Nos vamos ahorita a reflexionar, lo que sí está claro es que el nivel de juego no es el problema como lo quieren hacer ver, el problema es que no la hemos metido y eso nos genera una desconfianza que nos desespera. Es más emocional, pero tenemos que entender que es fútbol y necesitamos tranquilidad”.