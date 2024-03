¿Millonarios está en crisis? Sí, Millonarios está en crisis, no grave, pero lo está. Hoy con cabeza fría y luego de esa dura, pero no sorpresiva, derrota ante Jaguares en Montería, debo decir que Gamero no debe irse de Millonarios, no es el momento y sería la decisión menos inteligente pensando en lo que viene.

Cada que Millonarios pierde o no consigue un buen resultado, los hinchas piden su cabeza y es entendible, la mayoría se deja llevar por la emoción del momento, pero no quiere decir que esté bien. Aunque nadie tiene la verdad absoluta, hay espejos que me llevan a concluir que el entrenador ‘embajador’ debe seguir al mando.

¿Son cinco derrotas consecutivas? Sí. ¿Están casi eliminados de los cuadrangulares? Sí. ¿El juego no es el mejor? Sí. ¿Falta autocrítica? Sí. Hay varias razones por las que se pueden basar su salida, sin embargo, no es la mejor decisión.

Gamero no debe irse de Millonarios…

Nadie puede negar que Gamero ha sido el mejor entrenador de los últimos años en Millonarios y me atrevo a decir que del siglo. Hoy su proceso está en crisis, ese mismo que puso al club en lo más alto, mostrando juego de calidad, llegando a finales y ganando títulos.

Gamero ya sabe lo que es ganar, siente el dolor del hincha, le cuesta perder, pues solo él sabe lo que le costó llegar a Millonarios y ponerlo en los primeros lugares. Desde su llegada son cinco finales en cuatro años, ganó tres y perdió dos. Ningún otro técnico lo hizo ganando todas las competiciones en el balompié nacional.

Ahora, puede que no se dé la clasificación, sin embargo, todavía hay chances de meterse a los 8 y aunque no lo hagan, debe seguir. Estamos a semanas de que empiece la máxima competición a nivel continental y sería un despropósito sacarlo.

América de Cali y en especial Atlético Nacional han sido ejemplos recientes de lo que no se debe hacer en un club. Sacar técnicos por sacar no garantiza que el equipo levante. Este es el primer momento complicado desde que empezó el proceso Gamero, hay que darle tiempo, este mismo equipo ganó hace menos de un año la final más importante del Fútbol Colombiano.

No es ser conformista, todos sabemos qué es Millonarios, es ser inteligente, no es sacar por sacar, no es como ir y comprar 5.000 de pan en la panadería. Hay que aprender de los errores, ser más autocrítico, reconocer y seguir trabajando para revertir la situación. Pero me mantengo y me mantendré, por lo menos hasta final de año, Gamero no debe irse de Millonarios…