Millonarios ha conseguido un triunfo de infarto en el encuentro ante Pasto por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El ‘Embajador’ sufrió más de la cuenta luego de haberse puesto arriba 0-2, pero acabó ganando el encuentro con marcador 3-2 con un gol sobre la hora. Alberto Gamero ha elogiado a sus jugadores tras el partido que los deja con vida en la lucha por los puestos en los cuadrangulares finales.

Para Millonarios era un partido de vida o muerte el de este domingo. Una derrota contra Pasto en condición de visitante podía significar el fin del camino en este primer torneo corto de la temporada, pero lograron resolverlo sobre la hora, cuando parecía que se les escapaban los puntos.

El entrenador, Alberto Gamero celebró su triunfo en la sala de prensa tras el triunfo en el Estadio La Libertad. El DT de los Azules analizó lo ocurrido durante los 90 minutos, en los que se vio en serias dificultades luego de que el rival les empatara el partido luego de ir arriba por un par de goles.

Análisis de Gamero

El estratega dio su lectura de lo sucedido en la cancha. “Indudablemente se nos complicó, enfrentamos a un buen equipo, hay que reconocer también. Cuando íbamos ganando 2-0 intentamos manejar un poco más el balón, no se podía. Pasto nos atacó por los costados, nos tiró centros y nos complicó. Hubiese sido duro perder un partido de estos cuando se iba ganando 2-0“.

“Así como cometimos errores, también tuvimos la valentía para ir a buscar el 3-2 y ganamos un partido duro, complicado. Sabíamos que para el grupo no iba a ser fácil. Nosotros, hay que decirlo, llegamos el viernes de Bolivia, de un partido muy duro el jueves. Y para este partido, no había mañana. A veces corregir ganando es bueno y nos deja más tranquilos, pero indudablemente que, así como hicimos cosas buenas, cometimos muchos errores” añadió el DT.

La gran hazaña de Millonarios

Gamero destacó la actitud del equipo para resolver el partido. “Después de ir ganando 2-0 y que te empaten un partido de estos es duro, más nosotros que necesitábamos más el triunfo que ellos. En el minuto 80 hicimos variantes, teníamos que buscar porque, entre comillas, el empate no nos servía, de pronto sí pero era buscar el resultado positivo que eran los 3 puntos. Conseguimos un gol agónico que nos deja seguir peleando“.

El técnico también habló de las rotaciones en el encuentro. “Aquí no hay que escoger. Yo le pregunto a los jugadores, junto con el departamento médico, cómo están, cómo se sienten. Aquí no hay espera. Cuando vimos el resultado de Junior anoche yo hablé con ellos hoy, porque había 3-4 jugadores que no iban a jugar. Yo les hablé y les dije: ‘no puedo esperar para cuando, es hoy’. Ahora tenemos el día miércoles, es el miércoles. No tenemos que pensar en que hay que guardar, que hay que descansar… No. Después de que clasifiquemos miremos cómo vamos a descansar. Estamos en una maratón se puede decir. Lo que hicieron hoy estos muchachos fue duro, de valientes“.