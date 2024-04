Millonarios perdió este jueves 3-2 en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Bolívar en La Paz. El cuadro ‘embajador’ tuvo todo para, por lo menos, empatar el compromiso, pero varios errores individuales terminaron costándole un partido que los deja sin margen de error para lo que viene.

Al término del partido, Alberto Gamero salió a rueda de prensa y entregó su balance de lo que fueron los 90’ minutos. Mostró frustración porque sintió que se pudieron ir con un mejor resultado, sin embargo, aceptó que cometieron errores y detalló dónde fue que se equivocaron para que en menos de diez minutos les convirtieran dos goles. Además, de la otra anotación cuando tenían un hombre de más.

Gamero y sus inesperadas palabras luego de la derrota en La Paz

“Tuvimos las opciones para empatar. Los goles no nos los hacen por la estructura. Duele perder un partido de estos. No podía saber qué sintieron ellos en los primeros minutos, pero no sentí al equipo ahogado. Nos hicieron dos goles de pelota quieta y duele. Ellos no tenían jugadores tan altos”, inició diciendo.

Además, analizó dónde se perdió el compromiso: “el partido se pierde en la pelota quieta. No sé qué sintió el equipo en esos primeros minutos. Perder 3-0 no es fácil en Copa Libertadores”.

Lo que muchos criticaron en redes sociales fueron sus declaraciones sobre el haber jugado con uno más y no aprovechar la oportunidad: “si fuera por merecimientos, debíamos empatar el partido. No es molestia. Tengo es amargura entre comillas porque el partido pudimos haberlo empatado y no lo logramos. No es fácil venir a jugar aquí. Bolívar es muy fuerte con 11, con 10, con 8 y con 9″.

Cerró resaltando el trabajo que hicieron sus jugadores y la frustración de no tener cabeza fría al momento de definir: “hay que ver el partido que hicieron los muchachos. Lo tuvimos, no la metimos. Es tristeza, no es rabia”.

