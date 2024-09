Con David Ospina a la cabeza: La lista de lesionados de Atlético Nacional

Atlético Nacional sufre por los escándalos y las lesiones. El equipo verde no puede salir de su crisis y cuando se cree que será el momento para sacudirse del mal momento, no paran los problemas. El club ‘Verdolaga’ daría a entender que no tiene un rumbo y los planes por volver a la gloria se ven muy lejanos.

En su más reciente salida, en la ciudad de Valledupar, cuando enfrentó la ida de los octavos de final de la Copa Colombia 2024, Atlético Nacional vivió complicados momentos más allá del 1-1 que deja la serie abierta y con todo el panorama disponible para certificar su paso a los cuartos, en un torneo en el que es el actual campeón (venció en la final a Millonarios).

Lo más llamativo y que fue viral en las redes sociales pasa por la fiesta que se organizó en Valledupar que tiene a varios futbolistas en la mira. El portero Harlen Castillo y el volante Jorman Campuzano estarían en observación, pues serían las caras más llamativas de este lamentable suceso.

Además de este escándalo, los hinchas viven momentos de angustia por la lista de lesionados. Según el departamento médico, son cuatro los futbolistas que luchan por recuperarse y volver a las canchas lo más pronto posible. David Ospina encabeza este lamentable listado.

La lesión de David Ospina contra Alianza FC en Valledupar

Cabe recordar que David Ospina nuevamente sufrió un fuerte golpe que lo sacó del partido por la Copa Colombia. El portero sumaba su tercera aparición desde su regreso al equipo verde y es la segunda vez que se lesiona. La primera vez fue un choque en un juego ante La Equidad, que le golpeó el codo que había sido intervenido en Arabia Saudita.

El canterano regresaba al arco luego de 5 semanas, pero las cosas del fútbol lo vuelven a castigar. En su lugar, tuvo que ingresar Harlen Castillo, quien parece volverá a la nómina titular ante la posible baja del portero que hizo historia en la Selección Colombia y el exterior. Eso sí, hay versiones que aseguran que ‘Chipi Chipi’ saldría del club por indisciplina.

Al minuto 64 sufrió el choque. David Ospina tuvo que cortar un balón largo, la jugada se le convirtió en dos tiempos, primero fue un choque con Emerson Batalla y luego con Efraín Navarro, lo que de inmediato lo tendió en el piso con fuerte dolor. Duró 20′ en la cancha, alcanzó a estar en el penalti que Isaac Camargo convirtió para el 1-1 final, pero ya no pudo más y pidió el cambio. Mientras abandonaba el césped, se le vio con mucho dolor.

Más lesionados en Atlético Nacional

Además de David Ospina, el departamento médico de Atlético Nacional muestra que el defensa Juan José Arias sigue en proceso de recuperación tras la cirugía de tobillo y aún no se define una fecha para su regreso. Simón García tiene molestias en uno de sus muslos y se cree que volverá en tres semanas.

Kevin Parra, otro canterano que ha sido activo con Pablo Repetto y ahora con Efraín Juárez, tendrá cuatro semanas de baja por esguince de tobillo. Atlético Nacional, en su convocatoria para la vuelta de los octavos de Copa Colombia contra Alianza, sorprendió con algunos nombres, como Mateo Valencia, Fabio Martínez, Sebastián Guzmán y Elkin Rivero.