Mauricio Mercado vuelve de su sanción y le pitará otra vez al América de Cali

Luego, en febrero 2024, con la sanción cumplida, Mauricio Mercado nuevamente fue protagonista y otra vez hubo suspensión de la Comisión Arbitral de la FCF por dar un penalti que no era contra América de Cali. Nuevamente, enfrentaba a Envigado, por la séptima fecha de la Liga I-2024.

🚨 ⚠️ TULIO GÓMEZ EXPLOTÓ “Nos atracaron en el estadio de Envigado” El máximo accionista de América de Cali no se guardó nada para referirse al arbitraje ante Envigado #BandaDeportiva

Alguien porfavor expliqueme cómo esto no es mano Nos acaban de robar de una manera impresionante 🤌🏻. América de cali vs envigado @ElVarCentral

El próximo reto será Alianza FC antes de volver al Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El árbitro designado, como se mencionó anteriormente, ya le hizo daño en el pasado al club ‘Escarlata’ tras no dar una mano muy clara en un partido contra Envigado. Ese gravísimo error le costó a Mauricio Mercado una suspensión de cinco meses, que ya se cumplió.

América de Cali vive un buen momento en el torneo, es escolta de Once Caldas y tiene dos partidos menos (La Equidad y Millonarios). Parece que es cuestión de tiempo para que ‘La Mechita’ certifique su clasificación a cuadrangulares semifinales y se mantenga en la pelea por el título de diciembre, que como siempre, es obligación por su grandeza.

