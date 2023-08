Millonarios igualó este jueves sin goles ante el Deportivo Cali en un partido que tuvo de todo, pero que terminó 0-0. En un juego lleno de fricción fueron dos los jugadores que terminaron lesionados, ambos por parte del conjunto ‘embajador’. Luis Paredes tuvo que ser sustituido a los dos minutos por un golpe en su tobillo y Juan Pablo Vargas por un golpe de Teófilo Gutiérrez.

El central costarricense venía de recuperarse de una lesión que lo alejó las primeras jornadas del campeonato y en el juego ante los ‘azucareros’ se prendieron las alarmas. A su llegada a Bogotá, el mismo defensor aclaró la gravedad del choque que terminó sacándolo del partido.

Se espera que haga pareja con Andrés Llinás para el domingo ante Atlético Nacional, pues según él, el golpe no fue de gravedad. Estos días el entrenador Alberto Gamero trabajará y pensará a quienes utilizará para el Superclásico.

En el aeropuerto, Vargas le dijo a los medios de comunicación que: “Un golpe nada más, bastante fuerte, pero no es nada de gravedad, en el momento sí me dolió bastante… no hay ningún problema para estar el domingo si Dios lo permite”.