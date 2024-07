Millonarios sigue limpiando la plantilla para hacer espacio para el segundo semestre del 2024. Recientemente se supo de dos delanteros que fueron cedidos a La Equidad y hace unos días también se conoció que Larry Vásquez se iba para Atlético Bucaramanga de forma definitiva.

Sobre la salida de Vásquez se ha sabido que el jugador habría sido notificado durante las vacaciones de su no continuidad con el equipo. Pero el mismo jugador recientemente dijo en un programa de radio que su salida del equipo le sorprendió.

Cabe recordar que Vásquez ha estado jugando con Millonarios desde el 2022. Teniendo un poco más de 70 partidos como titular en los más de cien que jugó con el equipo azul hasta el primer semestre del 2024, donde apenas fue titular en 11 partidos.

Vásquez dice que está sorprendido por su salida de Millonarios.

En un programa de radio, VBAR Caracol, Larry Vásquez dijo entre otras cosas que su salida de Millonarios fue sorprendente para él. Para él, su salida fue algo rápido. Vásquez reveló que todo se gestó en la última semana.

“Si, precisamente lo has dicho. Fue algo que se gestó rápidamente durante la última semana. Ya me habían comunicado que no entraba en los planes del nuevo proyecto de Millonarios, y por eso, buscamos varias opciones. Dentro de ellas, la que me generó más confianza y me pareció más tranquila fue el proyecto de Bucaramanga, y así se dio.”

La carrera de Vásquez

Cabe recordar que Larry Vásquez ya tiene experiencia en dos equipos grandes. Millonarios sería el segundo, ya que el centrocampista habría jugado en el 2018 con América de Cali. Apenas disputó 13 partidos con el club escarlata, pero eso le dio el impulso para llegar a Deportes Tolima, donde fue titular en 40 de 43 partidos.

Otro equipo relativamente grande de la FPC donde estuvo Larry fue Junior de Barranquilla. Estuvo jugando para el club tiburón 2 años, entre 2020 y 2021. Su última temporada con Junior fue una de las más valiosas para él, con 40 partidos y unos 2867 minutos en cancha.

En su tiempo con Millonarios, Larry tuvo una temporada de récord personal en cuanto a la mayor cantidad de minutos en cancha, con un total de 3642 minutos en el año 2022. En sus primeras dos temporadas con Millonarios jugó en 84 partidos, fue titular en unos 68 y en el 2024 estuvo en cancha solo 1029 minutos en el primer semestre y participó en 17 partidos, lo que le dio para llegar a los 101 partidos con la camiseta azul.