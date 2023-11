Millonarios sigue demostrando por qué es el actual campeón de Colombia. El equipo dirigido por Alberto Gamero se vio fuerte nuevamente en casa luego de vencer al América de Cali al que le remontó un 0-1, terminando 2-1. Los ‘embajadores’ no solo sueñan con ganar la Copa, sino que también volver a una final de la Liga Colombiana.

Mientras otros daban como favoritos a otros equipos, Millonarios fue de menos a más y ya sacó seis puntos que lo ponen a soñar con el bicampeonato. Si bien, todavía faltan cuatro fechas, está cada vez más cerca del objetivo, pero primero deberá superar a Independiente Medellín, su principal rival del grupo.

Las cuentas de Millonarios para clasificar a la final de la Liga Colombiana

Millonarios, junto con Medellín, son los únicos equipos que dependen de sí mismos para clasificar a la final y se vienen dos duelos directos entre ellos. El conjunto ‘embajador’ podría definir su clasificación en los próximos dos partidos, pero también se tendrían que dar un par de resultados, aunque sacando cuatro de seis ante el ‘poderoso’ sin importar dónde, se acercaría mucho.

En la fecha tres Millonarios recibe a Independiente Medellín en El Campín, deberá vencerlo para irse con nueve puntos y que, en el otro partido, por si algo, haya un empate para concentrarse solo en el ‘poderoso’. Con esto, Millonarios quedaría líder del grupo, segundo Medellín con seis y el resto con uno.

De ganar el otro en el Atanasio, quedaría a un empate de clasificar, pero si consigue un punto en el Atanasio, seguiría con tres puntos por encima del Medellín, lo que lo obligaría a sumar otros tres, ya sea en el Pascual ante América o frente a Nacional en la última fecha, eso si Medellín suma los seis puntos que le restan. También se puede pensar en una caída de resultados del equipo de Arias en las últimas dos fechas.

Alberto Gamero sobre el estado físico de Millonarios

Para nadie es un secreto la seguidilla de partidos que ha tenido Millonarios y que es el equipo del Fútbol Colombiano que más ha tenido compromisos a lo largo del 2023, por lo que no es un detalle menos el estado físico del equipo. Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre este tema y destacó que están mentalizados en ganar todo.

“Estamos en una etapa de finalización y es el último esfuerzo que debemos hacer. Debemos tratar que el equipo se recupere; no puedo estar guardando jugadores para otra época porque estamos terminando y después del 13 tendremos vacaciones. Hay que salir a buscar los triunfos y yo no tengo dolorímetro, quiero que sean profesionales y honestos conmigo. Hoy a estas alturas no hay jugadores al 100%, pero confío en ellos y si están con ánimo y disposición, el cansancio desaparece”, aseguró Gamero.