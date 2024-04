Es un milagro que esté vivo. Con la energía al 110 por ciento para aprovechar la segunda oportunidad que Dios y la vida le dio, como él mismo lo confiesa, Leonard Vásquez prendió la cámara del celular y con una sonrisa que casi atraviesa la pantalla tuvo una charla futbolera con BOLAVIP. Se pasó de la alegría por haber jugado en un equipo grande del fútbol colombiano como Millonarios a la dura confesión que hizo tras el grave accidente que sufrió.

Vásquez hizo parte del equipo de Cortuluá que ascendió a la primera división a finales de 2009, pero a los jugadores no les pagaban hace a cuatro meses. Había que tomar una decisión radical y Leonard no lo pensó dos veces. Grabó y editó un video con todos los partidos que había jugado y se lo envió a los representantes de fútbol que encontró en internet. Millonarios le iba a abrir las puertas.

“El profesor Richard Páez vio mi video y le encantó. Ahí se hizo todo. Me dijeron que me iban a poner los pasajes en el transcurso de la semana y dije: ‘¿En el transcurso de la semana?’ Me vine en bus. Me le presente a Richard Páez y me dijo: ‘Hola, carajito. ¿Cómo estás? Tu ya estás en el equipo, tranquilo’. Escuché esas palabras y dije: ‘Dios existe’ Fue un bálsamo, una bendición”, afirmó Leonard Vásquez.

Con un total de 50 partidos y 4.177 minutos en Millonarios, Vásquez hizo parte del plantel que logró la estrella número 14 del equipo ‘Embajador’ el 16 de diciembre de 2012. “Eso es una cosa mágica que queda en el corazón, en la mente y en el alma. Gracias a Dios uno se inmortalizó porque quedé en la historia del equipo. La gente lo reconoce y después de tantos años lo recuerdan a uno, le piden una foto y le preguntan cómo está. Eso es porque uno logró algo importante”, le contó Vásquez a BOLAVIP antes de recordar aquel día en el que estuvo a punto de perder la vida.

Leonard Vásquez (der.) en Nacional vs. Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Leonard Vásquez regresó de unas vacaciones en San Andrés y tomó su carro modelo Mazda 3 para conducir por la carretera de Palmira a La Paila (Valle del Cauca). La vida del exlateral derecho cambió ese 28 de diciembre de 2013 luego de sufrir un grave accidente en el que chocó su auto contra un motociclista, que falleció. A pesar de que su hermano Wilfrido Vásquez y su hijo Andi Samuel salieron casi intactos del choque, al exjugador no le dieron muchas probabilidades de vida.

Vásquez recordó lo más difícil del accidente que casi termina con su vida

-El diagnostico fue un trauma craneoencefálico severo y le daban muy pocas posibilidades de vida. Estuvo en coma inducido. ¿Cómo fueron los días después de despertarse?

-Trauma craneoencefálico severo difuso, dure 20 días en coma. En esos momentos estaba con muchas alteraciones cognitivas, entonces no recuerdo muy bien. Después de que me desperté del coma no sabía que había pasado. Mi hermano me contó lo que había pasado. Me empecé a tocar la tráquea, gastro… ¿Qué tengo? Quiero orinar. ‘Vaya orine, pero tiene que agarrarse porque usted no tiene equilibrio’, dijo mi hermano. Me solté y… Había perdido el equilibrio totalmente. Fue una recuperación bien complicada en donde digo que el milagro de Dios fue impresionante porque hablar con esta coherencia es porque Dios metió su mano ahí.

-¿Qué fue lo más complicado de ese proceso de recuperación?

-Dos cosas. Que se me olvidaran las cosas. Por ejemplo, estábamos hablando así y me quedaba mirándote así porque me perdía de la conversación. Esa fue una. La otra fue el equilibrio y la fuerza. Una vez entrenando, un peladito de la Sub-20 me chocó y me tumbo. Dije: ‘A mi chocarme y tumbarme a mí, pero si era fuerte y rápido’. La coordinación para los ejercicios, eso sí fue fuerte”.

La confesión de Leonard Vásquez: “Para Millonarios no le representaba nada”

Leonard Vásquez se reintegró dos veces a Millonarios. Volvió con el anhelo de ser aquel jugador que desbordaba por la banda derecha, pero después de más de un año de recuperación, el equipo consideró que ya podía dar por terminado el contrato. Ahí empezó una batalla legal. El club ‘Embajador’ tuvo que reintegrarlo y le asignó el cargo de entrenador de divisiones inferiores. Vásquez no aceptó este puesto al considerarlo inferior al de un futbolista y no sentirse capacitado para ejercerlo.

Accidente de Leonard Vásquez en 2013. (Foto: Futbolred)

Lo último que se sabe sobre el caso de Leonard Vásquez con Millonarios fue que el Tribunal Superior de Bogotá de Sala Laboral falló en agosto de 2018 a favor del exjugador. ‘Millos’ debía reintegrarlo y pagarle los salarios que le deben porque lo despidieron de manera injustificada al estar incapacitado. El equipo albiazul volvió a apelar y se está a la espera de cuál sea la decisión final. En medio de este conflicto laboral aun sin resolver, el exjugador hizo una dura confesión.

-¿Cómo fue ese proceso de no guardarle rencor a Millonarios por terminarle el contrato dos veces?

-Uno como empresa cuando un trabajador ya no te sirve te hace un lado y eso es lo que se debe hacer. Buscaran las formas legales para hacer el menor daño posible, pero lo hacen a un lado. Para Millonarios no le representaba nada desde una parte administrativa, pero lo que me dolía es que había quedado campeón, lo había todo por cambiar la historia y hacer parte de ella en el 2012. Después me dieron ese espaldarazo desde la parte administrativa. Me dolió, pero eso se hace un lado, soy hincha del equipo y como le digo a los hinchas: ‘Lo viví adentro y lo estoy viendo ahora como hincha’. Es una locura total.